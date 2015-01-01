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परेशानी:बिजली की आंख मिचौली से उपभोक्ता हो रहे परेशान

किशनगंज4 घंटे पहले
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कई दिनों से शहरी क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौली शुरू है। कई बिजली उपभोक्ताओं ने बताया कि अल सुबह से सुबह 10 बजे तक और शाम में प्रत्येक दिन आना-जाना करती है। बिजली की आंख मिचौली से उपभोक्ताओं काे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिजली से चलने वाले उपकरण ठप होने से कुछ लोगों का सारा काम बंद हो जाता है।

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