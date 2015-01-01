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तैयारी:डीएम ने सात चरणों में पंचायत चुनाव कराने का भेजा प्रस्ताव

किशनगंज4 घंटे पहले
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  • पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन

त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2021 की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत आदित्य प्रकाश ने जिले में सात चरणों मे चुनाव करवाने का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। प्रथम चरण में किशनगंज, द्वितीय चरण में कोचाधामन,तृतीय चरण में टेढ़ागाछ,चौथे चरण में दिघलबैंक, पंचम चरण में बहादुरगंज, छठे चरण में ठाकुरगंज और अंतिम सातवें चरण में पोठिया प्रखण्ड का चुनाव का प्रस्ताव भेजा गया है। मतदाता सूची का विखण्डीकरण शुरू हो चुका है। इस चुनाव में भी एक जनवरी 2020 तक जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है। उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। 16 दिसंबर से विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान जारी है। 11 जनवरी तक मतदाता दावा आपत्ति कर सकेंगे। 27 दिसंबर एवं 10 जनवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा। भौगोलिक सीमा के अनुसार पंचायतवार ग्राम पंचायत ,पंचायत समिति एवं जिला परिषद के लिए वोटर लिस्ट तैयार किया जाएगा। जिले में 126 पंचायत हैं। पंचायत चुनाव के लिए 3984 पदों पर चुनाव होना है। इसमें मुखिया पद के लिए 126,पंच के लिए 1769,वार्ड सदस्य 1769,सरपंच 126,पंचायत समिति सदस्य 176 एवं जिला परिषद के 18 पद शामिल हैं। डीपीआरओ अनवारुल इस्लाम ने कहा कि सात चरणों मे चुनाव के लिए डीएम द्वारा प्रस्ताव भेज दिया गया है। मतदान बैलेट पेपर से होगा।

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