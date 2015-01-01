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निर्देश:मुख्य सड़क से आठ मीटर की दूरी पर लगेगी पटाखे की दुकान, कारोबार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया

किशनगंज5 घंटे पहले
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  • दिवाली पर पटाखे की दुकान लगाने के लिए अब तक 30 लोगों ने प्रशासन को दिया आवेदन

अगर आप पटाखे की दुकान खोल रहें हैं तो लाइसेंस जरूर ले लें। प्रशासन ने स्पष्‍ट कह दिया कि पटाखा बेचने वाले दुकानदारों को पटाखे बेचने के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेना ही होगा। बिना वैध लाइसेंस के कोई भी पटाखे नहीं बेच सकेगा। अगर पटाखा बेचते पकड़े गए और लाइसेंस नहीं मिला तो पटाखा जब्त कर कार्रवाई की ओर जाएगी, जो केवल दीपावली को लेकर पटाखे की दुकान चलाते हैं, उन्हें अस्थायी लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। जो थोक विक्रेता हैं उनका भी लाइसेंस होना चाहिए। एसडीएम शहनवाज अहमद नियाजी ने बताया कि पटाखे की दुकान के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के दुकान नहीं खोला का सकेगा। अब तक 30 लोगों ने पटाखा की दुकान के लिए आवेदन दिया है। इसमें गुरुवार तक किशनगंज शहर से 18 से ज्यादा आवेदन पड़े हैं। ठाकुरगंज से तीन आवेदन पड़े हैं और बहादुरगंज से एक आवेदन पड़े हैं। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये सभी पटाखे की अस्थायी दुकान के लिए लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।

पटाखे की दुकान की बगल में अन्य दुकानें नहीं लगाई जाएगी
दुकानदारों को लाइसेंस लेने के बाद उन्हें लाइसेंस में निहित गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसमें पटाखे की दुकान भीड़भाड़ वाले एरिया में नहीं होनी चाहिए। जहां दुकान लगाया जा रहा है, उससे थोड़ी दूरी पर 8 मीटर सड़क होनी चाहिये। दुकान के पास कोई अन्य दुकान नहीं होना चाहिए। दुकानें खुली जगह में होनी चाहिये।दुकान के पास दो बकेट बालू, अग्निशमन यंत्र ,पानी रखना अनिवार्य है। प्रशासन के द्वारा मुख्य बाजार में अग्निशमन दस्ता को तैनात किया जाएगा।

बिना लाइसेंस पटाखे बेचते पाए जाने पर प्रशासन करेगा कार्रवाई
एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी ने कहा कि पटाखों की दुकान के लिए लाइसेंस लेने के लिए समाहरणालय परिसर स्थित ज़िला शस्त्र दंडाधिकारी के कार्यालय में आवेदन देना होता है। जिला शस्त्र दंडाधिकारी सह वरीय उपसमाहर्ता अमित कुमार के द्वारा लाइसेंस के मानकों की जांच के बाद ही अस्थायी लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। पटाखे बेचने के लिए जारी गाइड लाइन और मानकों का पालन करने के बाद ही लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।

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