पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अपील:पटाखों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से पारित आदेशों का करें पालन : एसपी

किशनगंज5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पटाखों से उत्पन्न ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के उठाए कदम

दीपावली और छठ में वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन को लेकर एसपी कुमार आशीष ने जिले के सभी थानाध्यक्ष को निर्देश जारी किया है। दीपावली, छठ, गुरुपर्व, क्रिसमस एवं अन्य त्योहारों के अवसर पर पटाखों के उपयोग से उत्पन्न ध्वनि एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं राष्ट्रीय हरि न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में कई निर्देश दिया गया है। इसका अनुपालन थानास्तर पर सुनिश्चित किए जाने का निर्देश एसपी कुमार आशीष ने सभी थानाध्यक्ष को दिया है। निर्देश में कहा गया है कि सर्दियों के मौसम में पटाखों के उपयोग से प्रदूषण के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने से कोविड 19 महामारी के खतरे को भी बढ़ाता है। इससे कमजोर समूह के लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को अत्यधिक खतरे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमे अधिक शोर, वायु प्रदूषण एवं अपशिष्ट जनन करने वाले लड़ी, सीरीज वाले पटाखे के निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है, पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी दुकानों द्वारा ही की जा सकती है एवं ऐसे लाइसेंसधारी दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा मात्र वैसे पटाखों की बिक्री की जाए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अंतर्गत मान्य हों। 125 डीबी से कम आवाज एवं कम धुआं उत्सर्जित करने वाले पटाखों के ही निर्माण व बिक्री की अनुमति दी गयी है। ऑनलाइन ई-कॉमर्स के माध्यम से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है। दीपावली एवं गुरु पर्व के अवसर पर मान्य पटाखों का उपयोग रात्रि 8बजे से 10 बजे के बीच तथा छठ पर्व के अवसर पर प्रातः 6 बजे से प्रातः 8बजे तक किया जा सकता है। एसपी कुमार आशीष ने कहा कि दीपावली में सामुदायिक आतिशबाजी को प्रोत्साहित किया जाना है। इस हेतु स्थलों का चयन कर आम जनता को पूर्व सूचना दी जानी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें