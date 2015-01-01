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यौन शोषण का मामला:शादी का झांसा दे यौन शोषण विवाह को गर्भपात की रखी शर्त

किशनगंज2 दिन पहले
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  • एसपी से लगाई गुहार, महिला थाने में पहुंचा मामला

पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र में दिव्यांग युवती से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। मामला तब उजागर हुआ जब मंगलवार को पीड़िता न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने एसपी को बताया कि उसके जानने वाले एक लड़के ने पहले तो उसे प्रेम जाल में फांस लिया और उसके बाद शादी करने की बात कह उसके साथ यौन शोषण किया। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने गर्भवती होने के बाद जब प्रेमी असाबुल पर शादी का दबाव बनाया तो उसने टाल-मटोल करना शुरू कर दिया और शादी के लिए उसके सामने गर्भपात करने की शर्त रखी। और उसे गर्भपात करने वाली दवा भी खिला दी। इस सबके पश्चात पीड़िता आरोपी असाबुल के घर गई तो आरोपी के पिता अलीमुद्दीन, रजीका, तबरेज मौजूद थे। जिसे मामले की जानकारी दी तो पीड़िता को घर से निकाल दिया। कहने लगा जिसके पास जाना है जाओ जो करना है करो अब शादी नही करेंगे। जिसके बाद पीड़िता ने एसपी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने मामले को महिला थाना को जांच के निर्देश दिए। महिला थानाध्यक्ष पुष्पलता कुमारी ने कहा कि आरोपी को पुलिस गिरफ्तार करेगी।

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