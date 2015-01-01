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विस चुनाव:आज व कल कहीं जाना हो तो रुक जाएं, दो दिन नहीं चलेंगे व्यवसायिक वाहन

किशनगंज3 घंटे पहले
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बहादुरगंज बाजार समिति स्थित सामग्री कोषांग में तैनात चुनावकर्मी।
  • सभी प्रकार के बड़े-छोटे व्यवसायिक वाहन, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर, टेम्पो का परिचालन नहीं होगा
  • निर्वाचन कार्य में लगाए गए वाहन, सुरक्षा वाहन, सरकारी वाहनों को ही शहरी क्षेत्र में परिचालन की दी गई है छूट

अगर आप आज शुक्रवार और शनिवार को कुछ ऐसे काम का प्लान कर चुके हैं, जिसके लिए व्यवसायिक वाहन की जरूरत पड़ेगी तो अपना प्लान दो दिनों के लिए टाल दें। मतदान के पूर्व जिला प्रशासन ने दो दिनों के लिए किशनगंज शहरी क्षेत्र में व्यवसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने इस आशय की घोषणा की है एवं कहा है कि मतदान दल एवं पीसीसीपी का आवागमन सुचारू रुप से हो सके इसके लिए ऐसा किया गया है। हालांकि अत्यावश्यक कार्य यथा मेडिकल इमरजेंसी के लिए एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन, शव यात्रा वाहन आदि को इससे मुक्त रखा गया है। जारी सूचना के अनुसार शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के बड़े छोटे व्यवसायिक वाहन, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर, टेम्पो आदि का परिचालन नहीं होगा। निर्वाचन कार्य में लगे वाहन, सुरक्षा वाहन, सरकारी वाहनों को छूट है।

7 नवंबर को मतदान, तैयारियां पूरी
जिले के सभी चार विधानसभा में सात नवंबर को मतदान होना है। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है। गुरुवार को प्रखंडवार मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री सौंप दिया गया। आज शुक्रवार को ईवीएम मशीन मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा। इस बार 138 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की तैयारी है। जिले में 28 महिला मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा सहित मतदान की सभी प्रक्रिया की कमान महिलाओं के हाथ में रहेगी। सभी विधानसभा में एक एक पीडब्लूडी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन मतदान केंद्र पर दिव्यांगजन ही मतदान कर्मी होंगे। इसके साथ साथ 18 मॉडल बूथ बनाए गए है। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक जो इस जिले के मतदाता नहीं हैं, उन्हें गुरुवार की शाम छह बजे तक जिला से बाहर जाने का निर्देश है।

कोविड 19 से बचाव का इंतजाम
जिला प्रशासन ने कोविड काल में होने वाले चुनाव में संक्रमण को रोकने का उपाय किया है। सभी मतदान केंद्रों पर हेल्थ डेस्क बनाए गए हैं। साथ ही क्यू मैनेजर प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। हेल्थ डेस्क पर तैनात कर्मी के पास मेडिकल कीट उपलब्ध रहेगा। सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र पर ग्लब्स दिया जाएगा। साथ ही सभी मतदाताओं का थर्मल स्किनिंग किया जाएगा। मतदान के बाद ग्लब्स को मतदान केंद्र पर उपलब्ध डस्टबिन में डालना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर तीन लाइन बनाया जाएगा। एक लाइन वृद्धजनों व दिव्यांगों के लिए, एक लाइन महिलाओं का एवं एक लाइन सामान्य मतदाताओं का बनाया जाएगा।

आतिथ्य स्वीकार करेंगे मतदानकर्मी तो नपेंगे

मतदान कर्मियों को किसी भी राजनीतिक दलों का आतिथ्य स्वीकार नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई है। अगर वे ऐसा करते पाए गए तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रिजर्व ईवीएम दिया जाएगा। खराब होने की स्थिति में वे ईवीएम को रिप्लेस कर इसकी जानकारी नियंत्रण कक्ष को देंगे। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा। ताकि उनका लोकेशन ट्रेस किया जा सके।

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