पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्देश:वक्फ की जमीन से कब्जा हटाने का निर्देश

किशनगंज6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक करते पूर्व विधायक व अन्य। - Dainik Bhaskar
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक करते पूर्व विधायक व अन्य।
  • राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला औकाफ कमेटी की बैठक

जिला औकाफ कमेटी की बैठक बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मो. ईरशादुल्लाह की अध्यक्षता में हुई। रविवार को हुई बैठक में पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सुबोध कुमार, जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष डॉ. जरीफ अहमद, सचिव प्रो. बुलन्द अख्तर हासमी, अंजुमन इस्लामिया वक्फ नंबर 1257 के अध्यक्ष शमशुज्जमां उर्फ पप्पू, सचिव अकरम नूरी, मो. निजामुद्दीन, मुबस्सिर आलम उर्फ भुट्टो, अख्तर नामी उर्फ गुड्डू, इंजीनियर फरहान, मजलूम हक, मो. अयूब, नजीब आदि थे। जिले में 58 रजिस्टर्ड वक्फ स्टेट हैं, जिसमें हजारों एकड़ जमीन है। पूर्व विधायक कोचाधामन ने बताया कि बहुत जगहों पर वक्फ की जमीन पर कब्जा है, जिस पर अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि आज किशनगंज में लगभग 72 करोड़ रुपए की तीन योजनाओं की स्वीकृति मिली है। इसमें से 10 करोड़ रुपए से अंजुमन इस्लामिया वक्फ नम्बर 1257 की कुतुबगंज हाट के निकट की जमीन पर मल्टीपर्पस भवन बनाया जा रहा है। अंजुमन इस्लामिया वक्फ की जमीन मोजाबाड़ी डेरामारी में 53 करोड़ 35 लाख रुपए से अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनना है, जिसका टेंडर हो गया है। मोजाबाड़ी डेरामारी में अंजुमन इस्लामिया वक्फ की जमीन पर लायब्रेरी व मार्केट कॉम्प्लेक्स की लगभग 8.50 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति मिली है, जो टेंडर प्रक्रिया में है। अंजुमन इस्लामिया वक्फ की जमीन कुतुबगंज हाट में निर्माणाधीन भवन का दल ने निरीक्षण किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser