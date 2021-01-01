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विरोध:सरना धर्म कोड की मांग को लेकर किशनगंज गुवाहाटी रेल ट्रैक पर एक घंटे आवागमन ठप

किशनगंज6 घंटे पहले
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स्टेशन पर रेल ट्रैक पर आंदोलनकारियों से बात करते रेल के अधिकारी व रेल ट्रैक पर खड़े होकर आवागमन ठप करते आदिवासी सेंगल अभियान के सदस्य। - Dainik Bhaskar
स्टेशन पर रेल ट्रैक पर आंदोलनकारियों से बात करते रेल के अधिकारी व रेल ट्रैक पर खड़े होकर आवागमन ठप करते आदिवासी सेंगल अभियान के सदस्य।
  • आदिवासी सेंगेल अभियान के सदस्यों ने किया प्रदर्शन, कहा-मांगें नहीं मानी तो और उग्र होगा आंदोलन
  • करीब एक घंटे तक नार्थ-ईस्ट का रेल संपर्क देश के अन्य भागों से कटा रहा

सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर रविवार को अदिवासी सेंगेल अभियान के सदस्यों ने किशनगंज-गुवाहाटी रेल ट्रैक पर बैठकर आवागमन को ठप कर दिया। इससे करीब एक घंटे तक ट्रेनों का आवागमन ठप रहा। किशनगंज स्टेशन पर एक मालगाड़ी पहुुंची। इसके अलावे अन्य ट्रेनें जो जहां थी, उन्हें वहीं नजदीक के स्टेशनों पर एहतियातन रोक दिया गया। किशनगंज से गुजरने वाली रेल लाइन ही नार्थ इस्ट के सात राज्यों को देश के शेष भाग से ट्रेन मार्ग से जोड़ती है। इस आंदोलन के कारण करीब एक घंटे तक नार्थ इस्ट का रेल संपर्क देश के अन्य भागों से कटा रहा। करीब एक घंटे के बाद स्टेशन प्रबंधक, जीआरपी व आरपीएफ के अधिकारियों ने ज्ञापन को आलाधिकारियों तक प्रेषित करने का आश्वासन दिया। तब जाकर पटरी खाली हुई और ट्रेनों का आवागमन सुचारु हो सका। दूसरी ओर इसी संगठन के सदस्यों ने किशनगंज-कटिहार रेलमार्ग के दालकोला रेलवे स्टेशन पर भी परिचालन को बाधित किया। किशनगंज में परिचालन शुरू होने के बाद भी दालकोला में आंदोलनकारी पटरी पर रुके थे, जिस कारण दोपहर 03:05 पर दिल्ली जानेवाली राजधानी एक्सप्रेस को किशनगंज पहुंचने पर आधे घंटे तक रोक दिया गया। दालकोला में ट्रैक खाली होने की सूचना मिलने के बाद 03:35 में उसे गंतव्य के लिए विदा किया गया।

रुईधासा मैदान से रैली की शक्ल में पहुंचे स्टेशन
आदिवासी सेंगेल अभियान से जुड़े सदस्य रुईधासा मैदान से रैली की शक्ल में 1 बजे स्टेशन पहुंचे। पटरी पर ही बैठ गए। आदिवासी सेंगेल अभियान के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ टुड्डू ने कहा कि यह तो सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अगर, सरकार हमारी मांगें नहीं मानी तो इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा।

15 करोड़ लोग कह रहे सरना धर्म कोड लागू हो
विश्वनाथ टुड्डू ने कहा कि देश के 15 करोड़ आदिवासी सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं। खासकर बिहार, झारखंड, आसाम, बंगाल एवं उड़ीसा में आदिवासी की संख्या अधिक है। रविवार को इन पांच प्रदेशों में एक साथ रेल परिचालन बाधित करने का कार्यक्रम आयोजित है।

39 वर्षों से लागू करने की कर रहे मांग : मरांडी
आदिवासी सेंगेल अभियान के जिलाध्यक्ष राजा मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। आदिवासियों को संविधान की अनुच्छेद 342 के तहत एसटी का दर्जा है। लेकिन अनुच्छेद 25 का मामला लंबित है। उन्होंने कहा कि 39 वर्षों से आदिवासी इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं।

चाक-चौबंद थी सुरक्षा | रेल परिचालन अवरुद्ध करने की घोषणा को देखते हुए रेल प्रशासन के साथ जिला प्रशासन अलर्ट मोड़ में था। जीआरपी, आरपीएफ के अधिकारी व जवान तो मुस्तैद थे, बिहार पुलिस के जवान भी चौकस नजर आए।

दालकोला में बंद प्रभावी | स्टेशन प्रबंधक दीपक कुमार ने कहा कि किशनगंज स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस आधा घंटे तक रुकी रही। दालकोला में आदिवासियों का आंदोलन था। रेल पटरी पर आंदोलनकारी बैठे थे। इससे कई ट्रेन देर से चली।

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