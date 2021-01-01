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लूट की घटना:बीएसएनएल टावर परिसर से लूट में पुलिस के हाथ खाली

किशनगंज6 घंटे पहले
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फरिंगोला स्थित बीएसएनएल टावर परिसर में घटित लूटपाट मामले में अबतक पुलिस के हाथ खाली हैं। घटना बुधवार की देर रात घटी थी। जहां होमगार्ड जवान को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दी गई थी। मामले में स्टोर इंचार्ज द्वारा टाउन थाना में मामला दर्ज कराया गया है। इसके बावजूद अब तक पुलिस को घटना से संबंधित किसी प्रकार का सुराग नहीं मिल सका है। मामले में पुलिस द्वारा उद्भेदन का दावा भी किया गया था। मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान की बात कही गई थी। इसके बावजूद मामला जस का तस पड़ा है। अपराधियों द्वारा 13 लाख का ओएफसी केबल लूट ले गए थे।

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