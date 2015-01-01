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विस चुनाव:जिले में एक हजार वोटर पर मतदान केंद्र

किशनगंजएक घंटा पहले
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कोरोना संक्रमण के बीच होने वाली चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण को रोकने व सुरक्षित मतदान के लिए नई गाइडलाइन जारी किया था। निर्वाचन आयोग ने प्रति एक हजार मतदाता पर एक मतदान केंद्र बनाने का निर्देश दिया था। एक मतदान केंद्र पर एक हजार मतदाता रहने के कारण कभी भी मतदाताओं की लंबी कतार नहीं दिखा। सात बजे सुबह से मतदान शुरू हुआ।लोग आते गए और आसानी से मतदान कर वापस होते गए।जिला प्रशासन द्वारा कोविड 19 को देखते हुए सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर क्यू मैनेजर को प्रतिनियुक्त किया था। साथ ही मतदाताओं के लिए तीन लाइन अलग-अलग बनाए गए थे। महिलाओं का अलग, वृद्धजन व दिव्यांग का अलग एवं एक लाइन सामान्य मतदाताओं का था। जिस कारण किसी भी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ नहीं दिखी।

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