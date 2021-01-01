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आस्था:पटना साहिब गुरुद्वारे से आए रागी जत्थे ने किया कीर्तन

किशनगंज6 घंटे पहले
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गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर गुरुद्वारे में सजा गुरुग्रंथ साहिब का दरबार व गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर गुरुद्वारे में जुटे श्रद्धालु। - Dainik Bhaskar
गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर गुरुद्वारे में सजा गुरुग्रंथ साहिब का दरबार व गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर गुरुद्वारे में जुटे श्रद्धालु।
  • शहर के महावीर मार्ग पर गुरुद्वारे में मनाया गया गुरु गोविंद सिंह महाराज का 354वां प्रकाश पर्व

शहर के महावीर मार्ग स्थित गुरुद्वारा में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 354वां प्रकाश पर्व रविवार को मनाया गया। इस अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब का भव्य दरबार एवं कीर्तन दरबार सजा था। बताते चलें कि विगत 11 जनवरी से चल रहे सहज पाठ का समापन रविवार को हुआ। अहले सुबह से ही गुरुद्वारा में मत्था टेकने के लिए सिख समुदाय के लोगों की भीड़ जुटने लगी थी जो दिन भर जारी रहा। प्रकाश पर्व पर तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना से आए रागी जत्था जगत सिंह हजूरी एवं कथावाचक रंजीत सिंह ने कथा एवं कीर्तन दरबार के जरिये गुरु गोविंद सिंह के जीवनी पर प्रकाश डाला। किशनगंज गुरुद्वारा साहिब के सचिव सूरज सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर आज रविवार को प्रकाश पर्व मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया था। जिसमें श्रद्धालुओं ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह सत्य के लिए एवं दबे कुचले के हक की लड़ाई लड़ते रहे। सत्य की राह पर चलने के कारण उन्होंने अपना सर्वश की कुर्बानी दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय की महिला-पुरुष एवं बच्चे शामिल हुए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान लख्विंदर सिंह लक्खा, सचिव सूरज सिंह, अजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, चरणजीत सिंह, लाभ सिंह, जसपाल सिंह, सीपी सिंह, आदि महती भूमिका निभाई।

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