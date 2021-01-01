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कार्रवाई:गवालपोखर में छापा, चोरी के सामान के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, जेल

किशनगंजएक घंटा पहले
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किशनगंज आरपीएफ ने बंगाल के गवालपोखर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर चोरी का सामान के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई मंगलवार की शाम आरपीएफ इंस्पेक्टर गंभीर पेगु के नेतृत्व में की गई।

गोरहारा निवासी हबीब को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने कहा कि दो दिन पूर्व कानकी हटवार के बीच ट्रेक में लगाए गए लिवर, ईआरसी और पेंडल क्लिप चोरी की गई थी। इसको लेकर कई अहम जानकारी लोगों ने दी थी, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया था। टीम गवालपोखर में एक कबाड़ी की दुकान में छापेमारी की गई। चोरी का सारा सामान बरामद किया गया।

जब्त सामान में 200 पीस पेंडल क्लिप, 200 मेटल लीवर बरामद की गई। इसकी कीमत 18 हजार 160 रुपए आंकी गई। आरोपी के विरुद्ध रेलवे एक्ट के तहत 2 /02 केस दर्ज की गई, जिसे मेडिकल जांच के बाद बुधवार को इस्लामपुर जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी द्वारा पटरी में लगे रेल सामग्री तोड़कर ले जाया गया था। सूचना लाइन मैन द्वारा संबंधित अधिकारी को दी गई थी। इसकी सूचना आरपीएफ को दी गई थी।

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