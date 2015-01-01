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परीक्षा:मैट्रिक की जांच परीक्षा में शामिल हुए छात्र-छात्राएं

पौआखाली5 घंटे पहले
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बुधवार को उच्च विद्यालय पौआखाली में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं के लिए जांच परीक्षा हुई। प्रथम दिन वर्ग दशम में 510 और वर्ग 12 वी में कला और विज्ञान संकाय मिलाकर 340 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए।

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