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निर्देश:इंटर और मैट्रिक के बचे उत्तर पुस्तिका जमा करें

किशनगंज4 घंटे पहले
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2020 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर उत्तरपुस्तिका भेजा गया था। इनमें से कई उत्तरपुस्तिका का उपयोग नही हो पाया था। खाली उत्तरपुस्तिका शिक्षा विभाग के कार्यालय एवं केंद्राधीक्षक के कार्यालय में डंप है। विभागीय निदेशालोक में ऐसे खाली उत्तरपुस्तिकाओं को अविलंब विभाग को भेजा जाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष गुप्ता ने सभी सेंटर सुपरिंटेंडेंट को आज शुक्रवार तक खाली उत्तरपुस्तिका हस्तगत कराने का निर्देश दिया है।

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