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बैठक:जनप्रतिनिधियों के लाए गए प्रस्ताव व परामर्श को संज्ञान में लें अधिकारी : डॉ. जावेद आजाद

किशनगंज4 घंटे पहले
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जिला परिषद में गुरुवार को हुई दिशा की बैठक में मौजूद सांसद, विधायक, डीएम व अन्य।
  • जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की आयोजित हुई बैठक

जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए सलाह, लाए गए प्रस्ताव को प्रशासन गंभीरता से लें। सांसद डॉ. जावेद आजाद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए परामर्श को प्राथमिकता के आधार पर जिला प्रशासन समस्याओं का समाधान करें। गुरुवार को जिला विकास समन्वय व अनुश्रवण समिति की बैठक जिला परिषद के सभागार में आहूत थी। सांसद ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मनरेगा, पीएम आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा किया। डीडीसी मनन राम ने कहा कि लगभग सभी योजनाओं में जिला अव्वल है। मनरेगा में वर्ष 2020-21 में निर्धारित 31 लाख 72 हजार 744 मानव सृजन के विरुद्ध 26 लाख 85 हजार 360 मानव सृजन किया गया। जिले के सभी पंचायतों में दो-दो यथा 252 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया। बैठक में जल निस्सरण व बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक कल्याण, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण, विद्युत, पीएचईडी, आईसीडीएस सहित सभी विभागों की बारी-बारी से समीक्षा किया गया। सांसद ने कहा कि जिला में संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ जायज लाभुकों तक पहुंचाने में सभी अधिकारी संवेदनशील रहें। बैठक में विधायक बहादुरगंज, विधायक किशनगंज, डीएम आदित्य प्रकाश, जिप अध्यक्ष फरहत फात्मा, डीडीसी मनन राम, एडीएम ब्रजेश कुमार, निदेशक डीआरडीए विकास कुमार, वरीय उप समाहर्ता मंजूर आलम, डीईओ सुभाष गुप्ता, डीपीआरओ रणजीत कुमार सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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