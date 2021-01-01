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निरीक्षण:मानक के अनुरूप ही मिलर से लें चावल, टूटे चावल पर भी रखें नजर

किशनगंजएक घंटा पहले
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डीएम आदित्य प्रकाश ने बुधवार को बाजार समिति स्थित एसएफसी के सीएमआर गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने एसएफसी प्रबंधक समेत गुणवत्ता नियंत्रक से दो टूक कहा कि किसी भी परिस्थिति में नमी व मानक के विपरीत मिलर से चावल नहीं लें। उपभोक्ताओं को वितरित किए जाने वाले चावल की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने कहा कि टूटे चावल पर ध्यान दें।

डीएम ने धान खरीदारी के निमित पैक्स को प्राप्त अग्रिम सीएमआर का उठाव, रख-रखाव, सीएमआर में नमी की मात्रा, कार्य में संलग्न मजदूर, उनका पहचान पत्र, हर दिन आने-जाने वाले सीएमआर से संबंधित कागजात, डाटा बेस आदि की जांच की। टीम की मौजूदगी में डीएम ने नमी मापक यंत्र से चावल की नमी की मात्रा की जांच कराई।

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