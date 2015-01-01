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टीम का हुआ गठन:दुकानों में मिठाई की क्वालिटी जांच के लिए टीम का हुआ गठन

किशनगंज5 घंटे पहले
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  • बेधड़क दर्जनों मिठाई की दुकानें हो रही संचालित

मिष्ठान की दुकान की जांच के लिए प्रशासन ने एक टीम का गठन किया है। टीम किसी भी समय मे दुकानों में धावा बोल सकती है। दीपावली के पर्व में शहर में मिठाई की खपत ज्यादा होती है। इतने मात्रा में मिठाई बनाने के जगह कई दुकानदार बंगाल से मिठाई लाकर बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कम समय मे इतनी बड़ी संख्या में मिठाई बनाना असंभव हो जाता है। शहर में बिना लाइसेंस के बेधड़क दर्जनों मिठाई की दुकानें संचालित है। बंगाल से आने वाली मिठाई मानक विहीन भी होती है। अबतक प्रशासन के द्वारा ठोस कदम नहीं उठाने के वजह से जहांतहां मिठाई की दुकानें खुल गई है। एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी ने कहा कि मानक विहीन मिठाई बनाने वाले दुकानों को चिन्हित किया गया है। ऐसे दुकानों में टीम जाकर मिठाई की क्वालिटी की जांच करेगी। जांच में अगर लाइसेंस नहीं मिलने और मानक विहीन सामान पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। दीपावली में मिठाई का खपत ज्यादा होता है। लोगों के सेहत से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दास्त नहीं किया जाएगा।

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