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गिरफ्तारी:दुकानदार ने 12 वर्षीय बच्ची के साथ की आपत्तिजनक हरकत, पीड़िता की मां के बयान पर हुआ गिरफ्तार

किशनगंज4 घंटे पहले
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बच्ची का बयान लेती महिला थानाध्यक्ष।
  • ठाकुरगंज थाने में पोस्को एक्ट के तहत अजय शाह पर मामला दर्ज

12 वर्षीय बच्ची के साथ एक दुकानदार द्वारा अश्लील हरकत करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना बुधवार दोपहर तीन बजे की है। घटना के बाद मामला ठाकुरगंज पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने अविलंब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ठाकुरगंज थाने में पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी अजय साह को पुलिस ने गुरुवार को मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया। पीड़िता को गुरुवार को महिला थाना में प्रस्तुत किया गया, जहां नियमतः सादे लिवास में महिला थानाध्यक्ष पुष्पलता कुमारी ने बच्ची का बयान लिया। ठाकुरगंज थाना में पीड़िता की मां के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। आवदेन के अनुसार बच्ची पास के किराना दुकान पर घरेलू सामान खरीदने गई थी। दस मिनट के बाद बच्ची घर रोते बिलखते पहुंची। बच्ची ने बताया कि किराना दुकानदार अजय साह अपने गोदाम मे ले गया, जहां आपत्तिजनक हरकत की। बच्ची ने विरोध किया तो आरोपी ने घबराकर छोड़ दिया। इसके बाद बच्ची भागकर सीधे घर पहुंची। बच्ची ने बताया कि पूर्व में भी जब सामान खरीदने जाती तो दुकानदार के द्वारा इसी प्रकार गलत हरकत करने का प्रयास किया गया था। शिकायत लेकर बच्ची की मां जब आरोपी के दुकान पहुंची तो आरोपी बच्ची की मां को ही धमकी देने लगा। एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने कहा कि मामला प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करने से पूर्व आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पूछताछ के बाद मेडिकल जांच के उपरांत जेल भेज दिया गया है।

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