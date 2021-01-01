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तकनीक का इस्तेमाल:जूम एप से सुरक्षित प्रसव कराने की मिलेगी ट्रेनिंग

किशनगंजएक घंटा पहले
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  • एनएचएम ने बनाया सेफ डिलीवरी एप, संचालन के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण

सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के लिए एनएचएम ने सेफ डिलीवरी एप बनाया है। इसे चलाने के लिए चिकित्साकर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिलाना है। मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। जूम एप से 8 फरवरी को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सिविल सर्जन ने पत्र जारी कर निर्देश जारी किया है।

पत्र में बताया कि एनएचएम बिहार व मैटरनिटी फाउंडेशन ने सेफ डिलीवरी एप की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अस्पताल उपाधीक्षक, अधीक्षक, प्रबंधक, सभी स्टाफ नर्स, एएनएम व पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कर्मी शामिल होंगे।

2017 में लांच हुआ सेफ डिलीवरी एप : ग्रामीण क्षेत्र में प्रसव कराने वाली एएनएम व स्टाफ नर्स के लिए 2017 में सेफ डिलीवरी एप लांच हुआ। प्ले स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध इस एप में प्रसव के समय होने वाली परेशानियों की सूची, इसके कारण, समस्या व निदान की जानकारी व वीडियो उपलब्ध है। इससे स्वास्थ्यकर्मी वीडियो देखकर प्रसव के समय ही उसका निदान कर सकेंगे। मोबाइल में एप लोड करने के बाद पहली बार पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करना पड़ता है। कर्मी बिना इंटरनेट के जानकारियां देख सकते हैं।

जिले के मात-शिशु मृत्यु दर में कमी की उम्मीद

प्रसव में कोई भी परेशानी होने पर स्टाफ नर्स व एएनएम को एप पर संबंधित परेशानी से जुड़ा वीडियो व जानकारियां मिल जाएंगी। ऐसे में त्वरित उपचार मिलने से जच्चे-बच्चे की जान बचाई जा सकेगी। इससे जिले के मातृ व शिशु मृत्यु दर आंकड़ों में भी कमी आने की उम्मीद है।

प्रशिक्षण के बाद सुरक्षित प्रसव को मिलेगा बढ़ावा

सदर हॉस्पिटल किशनगंज के अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. अनवर आलम ने बताया कि सदर हॉस्पिटल में प्रसूतियों के सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थियेटर और लेबर रूम है। यहां तकनीकी रूप से दक्ष और अनुभवी डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ हैं। ऑपरेशन थियेटर, लेबर रूम समेत प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात रूम की नियमित साफ-सफाई के लिए सफाई कर्मी हैं।

मातृ-शिशु मृत्यु दर कम करने को कराएं संस्थागत प्रसव

सीएस श्री नंदन ने बताया कि मां व नवजात की मौत की अधिकतर घटनाएं प्रसव के 24 घंटे में होती है, इसलिए मातृ-शिशु मृत्यु दर कम करने को संस्थागत प्रसूति सेवाओं के विस्तार, समय रहते प्रसव संबंधी जटिलताओं की पहचान व उपचार जरूरी है। समय पर सही उपचार न मिलने से मां व शिशु खतरे में पड़ जाते हैं, इसलिए इन सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में मंगलवार को बेलवा स्वास्थ्य केंद्र-सह वेलनेस सेंटर पर प्रसूति सेवा शुरू कराई गई है।

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