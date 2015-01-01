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चोर को पकड़ा:निजी क्लीनिक में चोरी के लिए मरीज का बैग काटती दो महिला पकड़ाई

किशनगंज3 घंटे पहले
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  • महिलाओं को हिरासत में लेकर जांच में जुटी टाउन थाना पुलिस
  • अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुंची थी दोनों महिलाएं

चोरी का प्रयास करते दो महिलाओं को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना शहर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप स्थित एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक की है। जहां मरीज के साथ आये परिजन का बैग काटते बुधवार की शाम लोगों ने दो महिलाओं को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। अल्ट्रासाउंड सेंटर में पिछले एक माह से वहां आने वाले लोगों का कभी मोबाइल तो कभी पर्स से रुपया गायब हो जाता था। बुधवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ। क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर भावना प्रसाद के पति डॉक्टर असुमन आनंद ने बताया सेंटर में आये मरीजों के परिजनों ने दो महिलाओं को मरीज का बैग काटते हुए देखा और इसके बाद दोनों महिलाओं को पकड़ लिया। सेंटर के कर्मियों ने महिलाओं से उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने अपने परिजनों के साथ अल्ट्रासाउंड के लिए आने की बात कही, लेकिन खोजबीन में उक्त सेंटर पर दोनों महिलाओं का कोई भी परिजन नहीं मिला। सदर पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर दोनों महिलाओं को थाना लाकर पूछताछ की जा रही है। लिखित शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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