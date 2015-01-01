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लोकतंत्र का महापर्व:चुनाव को ले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर से सटी 105 किमी सीमा सील

किशनगंज3 घंटे पहले
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फ्लैग मार्च में शामिल एसपी कुमार आशीष व अर्द्धसैनिक बल।
  • निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर पुलिस की तैयारी पूरी
  • 23 चेक नाका और 52 बॉर्डर सीलिंग प्वाइंट्स पर जवानों की तैनाती

चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। कल होने वाले मतदान के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने काे लेकर 7448 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई। चप्पे-चप्पे पर अर्द्धसैनिक बल और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जिले में बड़ी संख्या में अर्द्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को विधान सभा वार सभी थाना क्षेत्रों में तैनात करते हुए इनके द्वारा फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन का कार्य किया जा रहा है। दूसरे जिलों से आये 10 हजार की संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर से सटे लगभग 105 किलोमीटर की सीमा भी सील कर दी गई है। 23 चेक नाका और 52 बॉर्डर सीलिंग प्वाइंट पर सुरक्षा बल उपलब्ध करा दिया गया है। एसपी कुमार आशीष ने कहा कि 10,713 आबादी वाले मोहल्लों को संवेदनशील टोलों के रूप में चिन्हित किया गया है। यहां कुल 237 बूथ की पहचान की गई है। इनको प्रभावित करने वाले 1422 असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। इन सभी बूथों एवं भवनों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गयी है। इसके अलावा और भी ऐसे बूथ हैं, जहां कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। कुल 1668 बूथों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 469 पीसीसीपी पार्टी का गठन किया गया है। सभी बूथों पर कुल 1277 होमगार्ड्स भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एनसीसी और स्काउट गाइड के बच्चों को भी आवश्यकतानुसार मतदान में सहयोग के लिए लगाया जाएगा।

28 पिंक बूथ बनाए गए, जिस पर महिला मतदान कर्मी रहेंगे
28 बूथ पिंक बूथ के रूप में चिन्हित किये गए हैं, जिस पर सिर्फ महिला कर्मी और महिला पुलिसकर्मी ही मतदान करवाएंगे। इनके अलावा 12 फ्लाइंग स्क्वाड, 15 एसएसटी, 153 सेक्टर, 34 जोनल, 22 थाना स्ट्राइक, 04 सुपर जोनल, 04 क्यूआरटी का गठन किया जा चुका है। डीएम आदित्य प्रकाश व एसपी कुमार आशीष इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।

11 थानों और एसएसबी के 36 बीओपी अलर्ट मोड पर
11 थानों और एसएसबी के 36 बीओपी को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। नेपाल के झापा और मोरंग जिला प्रशासन से भी समन्वय स्थापित कर सहयोग लिया जा रहा है। बंगाल के दार्जिलिंग और उत्तर दिनाजपुर से सटे लगभग 105 किमी की सीमा भी सील कर दी गयी है।

7429 लोगों के विरुद्ध की गई है 107 की कार्रवाई
अब तक 7429 व्यक्तियों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है। इसमें 6967 से ज्यादा के खिलाफ बांड लिया गया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार वाहन चेकिंग एवं विशेष अभियान चलाया जा रहा है। किशनगंज में विधान सभा चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष, भयमुक्त मतदान करवाने के लिए किशनगंज प्रशासन सतर्क है।

वोटिंग को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं
चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आमजन भयमुक्त होकर मतदान करें। सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम किये गए हैं। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है।
- कुमार आशीष, एसपी

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