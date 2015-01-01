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आरोप:पत्नी ने पति पर लड़कियों को फुसलाकर कश्मीर ले जाकर बेचने का लगाया आरोप

किशनगंज4 घंटे पहले
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  • कश्मीर से भागकर किशनगंज पहुंची महिला ने हेल्पलाइन में की शिकायत

मैडम मेरा पति भोली भाली लड़कियों को प्रेमजाल में फांस कर कश्मीर ले जाकर बेच देता है। इससे पूर्व भी कई लड़कियों को कश्मीर में बेच चुका है। मुझे भी बेचने की फिराक में था। इससे पूर्व मुझे भनक लग गई और किसी तरह भागकर किशनगंज आई हूं। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता न्याय की गुहार लगाने कश्मीर से भागकर किशनगंज पहुंची। इसके बाद बुधवार को महिला हेल्पलाइन पहुंचकर मामले की जानकारी दी। पीड़िता ने महिला हेल्पलाइन में एक आवेदन भी सौंपा है। पीड़िता के द्वारा दिये गए आवेदन के अनुसार उसकी शादी डेढ़ वर्ष पूर्व किशनगंज मझिया के एक युवक से हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। कुछ दिनों बाद पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। दहेज की रकम के रूप में 50 हजार रुपये की मांग की जाने लगी। पीड़िता के मायके वालों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे दहेज की रकम दे सके। इसके बाद पति महिला को धमकाने लगा और महिला को बेच देने की धमकी देने लगा। दिए गए आवेदन के अनुसार उसके पति ने अब तक तीन तीन शादियां की है। आरोपी पत्नी को अपने साथ किसी अन्य प्रदेश ले गया। वहां कुछ दिन साथ रखा। पति के बातचीत से महिला को कुछ आशंका हुई। इसके बाद पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर किशनगंज पहुंच गई। वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्प लाइन सह महिला संरक्षण पदाधिकारी शशि शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने जो आवेदन दिया है उसकी जांच की जा रही है। पीड़िता को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है। महिला को हर हाल में न्याय मिलेगा।

मामले की पड़ताल की जाएगी
महिला उत्पीड़न के मामले को गंभीरता से लिया जाता है। मामले की पड़ताल की जाएगी। कोई भी महिला थाने में शिकायत दर्ज करवा सकती है। पुलिस मामले में निश्चित कार्रवाई करेगी।
कुमार आशीष, एसपी

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