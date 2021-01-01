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कार्रवाई:शराब के नशे में युवक गिरफ्तार, गया जेल

किशनगंज6 घंटे पहले
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टाउन पुलिस ने शराब के नशे में धुत एक युवक को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई शनिवार की रात की गई। रात्रि गश्त के दौरान टाउन पुलिस ने शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद धरमगंज निवासी निकेश कुमार द्वारा शराब पीने की पुष्टि होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध टाउन थाने में मद्य निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर रविवार को जेल भेज दिया गया।

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