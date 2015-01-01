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गिरफ्तारी:सिक्सर, कारतूस व 48 हजार नकद के साथ युवक गिरफ्तार

किशनगंजएक घंटा पहले
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आरोपी युवक के पास से बरामद हथियार और रुपए।
  • कोचाधामन के बरबट्टा गांव में लोगों ने युवक को पकड़ पुलिस को सौंपा

कोचाधामन के बरबट्टा गांव में स्थानीय लोगों ने एक युवक को सिक्सर के साथ पकड़ कर पुलिस के हवाले किया। युवक के पास से 48 हजार नगद भी बरामद किया है। हालांकि पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है। मामले में एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी भी जांच में कोचाधामन थाना पहुंचे थे। जहां युवक से पूछताछ भी की। घटना की जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने कहा कि शुक्रवार की देर रात थानाध्यक्ष सुमन कुमार सिंह को सूचना मिली कि एक युवक रुपए बांट रहा है। जिसके पास से स्थानीय लोगों ने एक हथियार और 48 हजार रुपए भी बरामद कर उसकी जमकर पिटाई कर रही है। अनान-फानन में पुलिस की तीन गस्ती वाहन मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लेकर थाना पहुंचे। युवक की पिटाई होने के कारण देर रात इलाज कराया गया। युवक ने पूछताछ में बताया कि उसे जबरन पकड़कर हथियार और रुपए पॉकेट में रख दिया। जदयू का प्रचार करने के कारण एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा फंसाया जा रहा है। एसडीपीओ ने कहा कि मामला संदिग्ध है। मामले की जांच की जा रही है। मामले में दो अलग-अलग एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है।

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