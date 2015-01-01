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लूट का निश्चय:डीएम व आरडीओ ने सुधार के निर्देश दिए, इसके बाद भी नल में जल नहीं

किशनपुर| धर्मेंद्र कुमार धीरज2 घंटे पहले
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प्रखंड व थाने के बीच सड़क किनारे लगा नल।
  • धांधली हर घर नल का जल योजना में कहीं पाइप नहीं बिछा तो कहीं नहीं लगा नल
  • लोग 20-25 रुपए प्रति गैलन पानी खरीदकर पीने काे मजबूर
  • जहां सब कुछ ठीक, वहां ऑपरेटर को पैसा नहीं मिलने के कारण वार्डों में आपूर्ति बंद

सरकार की ओर से लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की कवायद जारी है। अक्टूबर में सीएम नीतीश कुमार ने पूरे राज्य में सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल-जल योजना का उद्घाटन किया था, लेकिन लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा। आलम ऐसा है कि ज्यादातर जगहों पर नल से एक बूंद पानी नहीं निकला। कई जगहों पर काम अधूरे हैं। जहां काम पूरे हुए, वहां नल से दूषित व आयरनयुक्त पानी निकल रहा। लिहाजा, संपन्न लोगों ने घर में आरओ लगा लिया। मध्यम वर्गीय परिवार 20-25 रुपए प्रति गैलन के हिसाब से रोजाना पानी खरीदकर पी रहे हैं। जबकि गरीब लोग चापाकल का दूषित पानी पीकर बीमार होने को विवश हैं। इधर, विभागीय अधिकारियों की उपेक्षा व ठेकेदार की लापरवाही से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर खर्च करोड़ों रुपए बेकार हो रहे हैं। इसका खामियाजा 22 लाख से अधिक आबादी वाले जिले के अधिकांश लोग भुगत रहे हैं। सिर्फ किशनपुर में 2 लाख से अधिक लोग शुद्ध पेयजल से वंचित हैं। प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में दर्जनों जगहों पर नल-जल का संयंत्र लगा, लेकिन इक्के-दुक्के को छोड़ कहीं भी लोगों को नल का जल नहीं मिल रहा। किशनपुर उत्तर पंचायत के वार्ड-13 निवासी लक्ष्मी नारायण शास्त्री, रविंद्र कुमार, सहदेव पासवान, अरुण पासवान ने बताया कि यहां करीब डेढ़ वर्ष पहले पानी की आपूर्ति के लिए पाइप बिछाया गया, लेकिन अब तक नल से एक बूंद पानी नहीं टपका है। कई लोगों के घर में नल भी नहीं लगा है।

किशनपुर प्रखंड कार्यालय में बनी जलमीनार।
किशनपुर प्रखंड कार्यालय में बनी जलमीनार।

किशनपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में बनी जलमीनार बेकार, 5 साल में हुआ था निर्माण
किशनपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में 5 वर्ष पहले लोगों को शुद्ध पेयजल के लिए लाखों से बनी जलमीनार से शुरुआती कुछ दिनों में पेयजल की आपूर्ति हुई। फिर देखरेख के अभाव में जल्द ही नल का जल व्यर्थ बहने लगा। कुछ दिन बाद से जलमीनार बेकार है। हालांकि विभाग की ओर से हाल में जगह-जगह नल लगाया गया है, लेकिन हालत वैसी ही है। गुरुवार को जलमीनार के जल संयंत्र ऑपरेटर रघुनंदन यादव ने बताया कि इस जलमीनार से किशनपुर उत्तर, शिवपुरी व अभुआर पंचायत में शुद्ध पेयजल आपूर्ति होती थी। फिलहाल नल-जल योजना का पाइप बिछाया जा रहा है। जहां पानी की सप्लाई देने पर बहने लगता है। पानी की सप्लाई बंद है।

आरडीओ अजीत ने योजना की जांच में मिली कमियों की रिपोर्ट उच्च अधिकारी को सौंपी थी
आरडीओ अजीत कुमार द्वारा विभागीय निर्देश पर बीते दिनों कई नल-जल संयंत्र की जांच कर रिपोर्ट विभाग को भेजी गई। आरडीओ ने बताया कि उच्चाधिकारी के निर्देशानुसार किशनपुर दक्षिण के विभिन्न पेयजल संयंत्रों की जांच की गई थी। जहां किसी भी जगह पर नल से जल नहीं निकल रहा रहा था। कहीं बिछाए गए पाइप में गड़बड़ी थी तो कहीं संयंत्र में गड़बड़ी थी। जिन लोगों को नल-जल के संयंत्र के संचालन के लिए रखा गया था, वे लोग भुगतान नहीं मिलने पर काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नतीजतन, जहां सब कुछ ठीक भी है, वहां के लोगों को भी नल का जल नहीं मिल पा रहा। इसकी रिपोर्ट संबंधित विभाग को दी गई है।

सोहागपुर लगा नल-जल का संयंत्र।
सोहागपुर लगा नल-जल का संयंत्र।

जिलाधिकारी ने भी की थी नल-जल संयंत्र की जांच

मालूम हो डीएम महेंद्र कुमार ने 28 नवंबर को सोहागपुर स्थित नल-जल संयंत्र की जांच की थी। जहां संबंधित अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए डीएम ने अविलंब व्यवस्था को दुरुस्त कर लोगों को शुद्ध नल का जल मुहैया कराने का आदेश दिया था पर हालत नहीं सुधरे हैं।

माह के अंत तक शुरू होगी पानी की नियमित आपूर्ति
किशनपुर के 15 वार्डों में पानी आपूर्ति शुरू है। शेष जगहों में दिसंबर के अंत तक नियमित शुद्ध पेयजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।
-विपुल कुमार नंदन, कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी, सुपौल

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