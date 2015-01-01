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सतर्कता:बूथ पर दूरी, गोला व डस्टबिन को लेकर दी गई जानकारी

किशनपुर2 दिन पहले
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प्रखंड परिसर स्थित बीडीओ वेश्म में विधानसभा चुनाव को लेकर सात नवम्बर को होने वाले मतदान केंद्र पर सेनेटाइजर व सोशल डिस्टेंस हेतु चुना से बनाए जाने वाले घेरा को लेकर सभी किसान सलाहकारों को जानकारी दी गई। मंगलवार को आरडीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अजीत कुमार के अध्यक्षता में सात नवम्बर को होने वाले मतदान के दिन मतदाताओं को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए चुना से घेरा बनाने, डस्टबिन रखने एवं उसमें रखे जाने वाले ग्लब्स व अन्य कचरा को रखने को लेकर जानकारी दी गई। आरडीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी श्री कुमार एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने मौजूद किसान सलाहकारों को बताया की समय से मतदान केंद्र पर आप लोगों को पहुंचकर मतदाताओं को कतार में खड़े होने के लिए चुना से गोला घेरा बनाना है। जिससे सामाजिक दूरी बना रहे।

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