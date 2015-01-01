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बैठक:नौआबाखर में कोशी नव निर्माण मंच ने लगाया जनमंच

किशनपुर3 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नौआबाखर पंचायत में बुधवार को कोशी नवनिर्माण मंच के जिलाध्यक्ष इंद्रनारायण सिंह के नेतृत्व में तटबंध के अंदर पिपरा विधानसभा क्षेत्र नौआबाखर के खाप महादलित टोला में बैठक कर जनमंच लगाया। श्री सिंह ने कहा कि हर 5 वर्ष पर कोसी वासी यहां के नेताओं को जीताकर विधानसभा भेजती है। लेकिन नेता लोग जीतने के बाद यहां के दुःख दर्द को भूल जाते हैं। तटबंध के अंदर हर साल बाढ़ से तबाही होती है फसल से लेकर जान माल तक इस बाढ़ में बह जाते हैं। किसी को भी कोसी पीड़ितों की फ़िक्र नहीं है। बैठक में मुख्य रूप से ललिता देवी, लालमणि देवी, लालेश्वर बास्की, लाल सोरेन आदि थे।

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