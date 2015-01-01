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गिरफ्तारी:वाहन चेकिंग में दो पिकअप से बरामद हुई 1466 लीटर विदेशी शराब, एक गिरफ्तार

कोचाधामन4 घंटे पहले
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  • सिलिगुड़ी से सुपौल लाई जा रही थी खेप

पुलिस ने वाहन चेकिंग में अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। गुरुवार को एनएच-327 ई चरघरिया पुलिस चेक पोस्ट के पास थानाध्यक्ष सुमन सिंह के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चल रही थी, तभी सिलिगुड़ी की ओर से आ रही सफेद रंग की पिकअप को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर गाड़ी को पकड़ लिया, लेकिन चालक फरार हो गया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो खाद्य से ढकी अंग्रेजी शराब का कार्टन मिला। गाड़ी से 846 लीटर शराब बरामद की गई। बताया कि उक्त अंग्रेजी शराब की खेप सिलिगुड़ी से पिकअप पर लादकर अररिया ले जा रहा था। कुछ देर बाद चरघरिया चेक पोस्ट पर एक लाल रंग की मिनी पिकअप को रोक कर चेक किया गया तो पिकअप में प्लास्टिक बोरे में धान के भूसे से ढकी विदेशी शराब मिली।

शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए हो रही कार्रवाई
थानाध्यक्ष ने बताया कि उक्त शराब की खेप सिलिगुड़ी से सुपौल के लिए लाई जा रही थी। चालक जहांगीर अंसारी (24), पिता आजाद अंसारी, ग्राम सिमलबाड़ी, थाना पोठिया निवासी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने फरार महिंद्रा बोलेरो चालक राकेश कुमार, सिलिगुड़ी, पश्चिम बंगाल, वाहन स्वामी विकास सिंह, संतोषी नगर सिलिगुड़ी की संलिप्तता बताई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि 1466 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ दोनों वाहन को जब्त कर लिया गया है। एक वाहन चालक जहांगीर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे जेल भेजा जाएगा।

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