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निरीक्षण:‘पंचायत सरकार भवन का निर्माण जल्द पूरा करें’

कोचाधामन4 घंटे पहले
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कैरीबीरपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य का प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ललित विश्वास ने जायजा लिया। बीपीआरओ ने कैरीबीरपुर पहुंचकर कार्य स्थल का निरीक्षण किया। भवन निर्माण से जुड़े अभिकर्ता को जल्द भवन का निर्माण कराने को कहा। उन्होंने कहा कि भवन को जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करवाना प्रशासन का एक लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने पर पंचायत स्तर का सारा कार्य इसी भवन से निष्पादन होगा। इससे कैरीबीरपुर पंचायत के लोगों को जहां एक ओर प्रखंड जाने से राहत मिलेगी। प्रखंड कार्यालय पर भी कार्य का दबाव कम होगा।

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