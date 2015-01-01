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अगलगी कि घटना:भैरोपुर में आग से पांच घर जलकर राख

कुमारखंडएक घंटा पहले
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कुमारखंड वार्ड नंबर-14 में आग से जलता घर।
  • जांच रिपोर्ट आने के बाद पीड़ितों को आपदा मद से मिलेगा मुआवजा : अंचलाधिकारी

प्रखंड क्षेत्र के इशरायण कला पंचायत स्थित भैरोपुर गांव के वार्ड नंबर-तीन में शुक्रवार की देर रात घर में आग लगने से तीन परिवारों के पांच आवासीय घर, एक भैंस और तीन बकरियां भी जल गईं। जबकि एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात करीब 11 बजे अचानक घर में आग लग गई। जिसके कारण प्रदीप यादव का दो घर समेत एक भैंस, तीन बकरी, एक बाइक और अन्य सामान जलकर राख हो गए। वहीं अरुण यादव का एक घर जलकर राख हो गया। जबकि संतोष यादव के तीन आवासीय घर, उसमें रखा बर्तन,कपड़ा, खाने का समान व अनाज जल गया। वहीं आग की चपेट में आने से रीभा देवी झुलस गईं। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद चापाकल के सहारे आग पर काबू पाया। सीओ जयप्रकाश राय ने बताया कि अगलगी की सूचना मिली है। फिलहाल घटना स्थल पर राजस्व कर्मी को भेज कर क्षति का आकलन किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित परिवारों को आपदा प्रबंधन के तहत मिलने वाली मुआवजा की राशि दी जाएगी।

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