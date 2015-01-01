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लापता:कुमारखंड से एक व्यक्ति लापता, थाने में शिकायत

कुमारखंड2 दिन पहले
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प्रखंड के ग्राम पंचायत कुमारखंड के वार्ड संख्या- 12 निवासी काजू उर्फ करुणाकांत कुमार बीते रविवार की सुबह घर से अचानक गायब हो गए। घर वालों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने थानाध्यक्ष सियावर मंडल को आवेदन दिया। बड़े भाई पंकज कुमार ने बताया कि उनके भाई की दिमागी हालात थोड़ी कमजोर है।

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