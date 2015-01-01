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हादसा:बाइक अनियंत्रित होने से दो व्यक्ति घायल

कुमारखंडएक घंटा पहले
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सिहपुर गढ़िया गांव में स्टेट हाईवे- 91 पर बाबा धर्मकांटा के समीप बाइक चालक समेत दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने कुमारखंड पुलिस के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए कुमारखंड सीएचसी में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार बाइक चालक व भतनी ओपी क्षेत्र के टेंगरहा सिकियाहा पंचायत स्थित सिकियाहा गांव के वार्ड नंबर- दस निवासी बाइक चालक मो. युनूस, जबकि बाइक के पीछे बैठे मो. इरफान स्वयं को वार्ड नंबर दस निवासी बता रहा है। घायल ने बताया कि हमलोग कुमारखंड बाजार किसी काम से जा रहे थे।

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