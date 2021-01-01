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मारपीट:जमीन विवाद को ले दो पक्षों में मारपीट, दो महिलाएं घायल

कुमारखंड4 घंटे पहले
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  • जांच कर दोषियों पर की जाएगी कार्रवाई : भवेश

सिंहपुर गढ़िया पंचायत के वार्ड नंबर-पांच में जमीन विवाद को लेकर रविवार को दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष की दो महिलाएं घायल हो गई। घायल महिलाओं का इलाज सीएचसी, कुमारखंड में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिहपुर गढ़िया पंचायत के वार्ड संख्या-5 में एक पक्ष के सिंधु देवी से दूसरे पक्ष के दशरथ साह, शंभू रजक, संजीत यादव, मनोज यादव, नीतीश कुमार तथा नवीन कुमार आदि ने पंचायत बैठाकर रास्ता बनाने के लिए जमीन देने की मांग की। सिंधु देवी रास्ते के लिए जमीन देने से इंकार करने लगीं। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच गाली-गलौज होते-होते मारपीट तक पहुंच गई। मारपीट की इस घटना में एक पक्ष के सिंधु देवी तथा प्रियम कुमारी घायल हो गईं। परिजनों ने आनन-फानन में इलाज के लिए दोनों को कुमारखंड सीएचसी में भर्ती कराया। जहां दोनों घायलों का इलाज किया जा रहा है। अपर थानाध्यक्ष भवेश प्रसाद चौधरी ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई है। जांच कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

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