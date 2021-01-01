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गिरफ्तारी:दुर्गा मंदिर से चोरी सामान के साथ दो चोर हुए गिरफ्तार

कुर्साकांटाएक घंटा पहले
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सोनामनी गोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत जागीर परासी पंचायत के ग्राम तमकुड़ा पलासमनी स्थित सार्वजनिक दुर्गामंदिर में मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने मंदिर के प्रांगण से बैट्री, स्पीकर, सोलर समेत मोटर की चोरी कर ली। सुबह जब पुजारी व ग्रामीण मंदिर परिसर पहुंचे तो सामान गायब मिला। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी।

साथ ही वार्ड सदस्य प्रतिनिधि उमानाथ मिश्रा ने थाना में आवेदन देकर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया। ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर सोनामनी गोदाम ओपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जानकारी ली। थाना अध्यक्ष कौशल कुमार ने बताया कि मंदिर में हुई चोरी को लेकर तत्काल एक टीम का गठन कर जांच शुरू कर दिया गया।

गुप्त सूचना मिली कि मंदिर में चोरी किये गए समानों के साथ चोर कुआड़ी पंचायत के ग्राम मेघा में छिपा हुआ है। बताया कि सूचना पर उक्त स्थान पर पहुंच कर जब छापेमारी की गई तो चोरी हुए समान में शामिल बैट्री, मोटर, सोलर आदि के साथ दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति में मो जमशेद कुआड़ी और मो.अनवर अररिया का रहने वाला है।

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