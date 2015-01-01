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आरोप:शौच करने गई महिला की हुई मौत, खेत के मालिक पर पीट-पीटकर हत्या का आरोप

कुरसेला4 घंटे पहले
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घटनास्थल पर लोगोंे की लगी भीड़।
  • थाना क्षेत्र के नवाबगंज स्कूल टोला की घटना, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

देर रात बैगन खेत में शौच करने गई 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना मुरादपुर पंचायत के नवाबगंज स्कूल टोला की है। परिजनों ने खेत मालिक राजेंद्र मंडल पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जबकि बतौर पुलिस आवेदन में महिला को हार्ट अटैक की शिकायत थी। पुलिस का कहना है कि महिला की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। परिजनों ने बताया कि स्कूल टोला निवासी जगदीश मंडल की पत्नी शमरी देवी बुधवार की रात शौच करने के लिए सड़क के उस पार बैगन खेत में गई थी। सड़क पर बैठे बैगन खेत के मालिक महिला को देखकर खेत के समीप पहुंचे तो देखा कि पेड़ से बैगन तोड़ रही है। इसी बीच महिला के साथ मारपीट की गई। लोगों के द्वारा घटना की सूचना मिलने के बाद महिला को निजी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जिसे डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना की जानकारी परिजन ने कुरसेला पुलिस को दी। कुरसेला पुलिस बुधवार की देर रात्रि परिजन के घर पहुंच कर जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार भेज दिया। बताया कि घर के सभी लोग बुधवार को कुरसेला बस्ती में अपनी बेटी का तिलक करने के लिए गए थे। खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया।

आवेदन में नहीं है खेत मालिक का जिक्र
परिजन की ओर से आवेदन मिला है। मृतका शमरी देवी को पहले से हार्ट की बीमारी थी। हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है।
अंजय अमन, थानाध्यक्ष, कुरसेला।

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