पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ठगी:10651 रुपए की ठगी थाना में दिया आवेदन

लखीसराय6 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर के कवि के थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ला निवासी चंचल प्रसाद से ठगों ने 10651 रुपए का ठगी कर लिया है इस संबंध में चंचल प्रसाद ने कवैया थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है थाना में दिया आवेदन में चंचल प्रसाद ने कहा है कि 8 दिसंबर को उन्होंने गूगल पे से 10 हजार रुपये ट्रांसफर किया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें