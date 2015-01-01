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उत्साह:धनतेरस पर जिले में 12 करोड़ का कारोबार

लखीसरायएक घंटा पहले
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धनतेरस को लेकर बर्तन की खरीदारी करते लोग व शहर के पचना रोड स्थित बर्तन बाजार में ग्राहकों की भीड़।
  • ज्वेलरी, बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन एवं फर्नीचर का करोबार, ग्राहकों की बाजार में रही भीड़
  • कोरोना संक्रमण के बीच सुबह से देर शाम तक लोगों की जमकर खरीदारी, लगा रहा जाम

धनतेरस पर गुरुवार को सुबह बाजार खुलते ही ग्राहकों की भीड़ शुरू हो गई थी। कोराना संक्रमण भी लोगों के आस्था को रोक नहीं पाई। लोग अपने पसंदीदा सामानों की खरीद की। ज्वेलरी, बाईक, बर्तन, फर्नीचर से लेकर झाडू की दुकानों में ग्रहकों की भीड़ उमड़ती रही। लोगों ने अपनी क्षमता के मुताविक जमकर खरीदारी की। धनतेरस की रौनक की चकाचौंध देख महंगाई भी पीछे छूट गई। भीड़ जुटाने में ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक, फर्नीचर और मोबाइल बाजार आगे रहे। धनतेरस पर फर्नीचर खरीदने का भी चलन भी जोर पकड़ चुका चुका है। खरीदारी करने के लिए भीड़ निकली तो शहर ठहर सा गया। सुबह दस बजे के बाद से ही बाजार में भीड़ बढऩे लगी तो देर रात तक गहमागहमी बनी रही। दोपहर में नया बाजार का मुख्य इलाका, पचना रोड सहित शहर की मुख्य सड़कें जाम से कराहने रही। बढ़ती महंगाई एवं सामान की कीमतों में लगातार वृद्धि के चलते धनतरेस पर कारोबार के 10 करोड़ से ज्यादा के होने का अनुमान है। धनतरेस पर हुए करोबार में ज्वेलरी की लगभग 50 प्रतिशत तक हिस्सेदारी का अुनमान है। कुछ ग्राहकों द्वारा ज्वेलरी की पहले ही बुकिंग कराई कई थी। धनतेरस पर मुहूर्त के अनुसार डिलेवरी के लिए पहंुच रहे थे। छोटे बड़े प्राय: सभी ज्वेलरी दुकानों में ग्राहक खरीदारी के लिए पहुंचते रहे। सोने की ज्वेलरी से लेकर चांदी के सिक्के, गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति एवं चांदी के बर्तनों की खरीद हुई।

बर्तन बाजार में ज्यादा रही भीड़
बर्तन बाजार में ज्यादा भीड़ रही। सुबह से देर शाम तक ग्राहकों की भीड़ उमड़ती रही। ग्राहक शाम होने से पहले बर्तनों की खरीद कर घरों का लौटते रहे। पचना रोड बर्तन व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र है। देर रात तक बर्तन बाजार में लोगों की भीड़ आती जाती रही। जाम की समस्या बनी रही। करीब 50 लाख का कारोबार हुआ।

इलेट्रॉनिक्स बाजार में भी रौनक
शहर का पुरानी बाजार इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य बाजार है। ग्राहकों की ज्यादा भीड़ रही। आदित्य विजन जैसै इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान ग्राहकों से पटा रहा। शहर के नया बाजार में स्थित दुकानों में मोबइल की ब्रिकी ज्यादा रही। कुल मिलाकर 2.50 से 3 करोड़ हिस्सेदरी इलेक्टॉनिक्स बाजार की रही।

फर्नीचर भी खूब बिके
धनतरेस पर फर्नीचर भी खूब बिके। शहर में गोदरेज इंटेरियर जैसे कंपनी के शो रूम हैं। ब्रांडेड कंपनियो की सोफा से लेकर अलमीरा एवं कुर्सी टेबुल, पलंग, ड्रेसिंग टेबुल की डिमांड ज्यादा रही। नया बाजार स्थित फर्नीचर हाऊस एवं फर्नीचर मॉल में ग्राहकों की भीड़ देखी गई। 50 लाख से ज्यादा का कारोबार हुआ।

तीन करोड़ का बाइक बाजार
इस साल बाइक बाजार 3 करोड़ के होने का अनुमान है। बाइक बाजार में थोड़ी सुस्ती दिखी। हालांकि ग्राहकों द्वारा बाइक की बुकिंग पहले ही करा ली गई थी। शो रूम में अपेक्षाकृत ग्राहकों की भीड़ कम दिखी। बावजूद इसके धनतेरस पर बाइक बाजार की 25 से 30 प्रतिशत तक हिस्सेदारी का अनुमान लगाया गया है। हीरो एवं बजाज कंपनियों की बाइक ग्राहकों की पसंद रही।

झाड़ू बाजार भी चमका
बाजार आए हर किसी के हाथ में झाड़ू दिखा। पूरे शहर में जगह जगह झाड़ू के काउंटर लगाए गए थे। बाजार में 40 से 50 रुपये कीमत वाले झाड़ू खूब। धनतरेस पर झाड़ू की खरीद शुभ मानते हैं। यह घर में छिपे दरीद्र को बाहर भगाने का प्रतीक माना गया है।

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