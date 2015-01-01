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कोरोना का कहर:जिले में नए मिले 14 कोरोना संक्रमित, मास्क है जरूरी

लखीसरायएक घंटा पहले
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  • जिले में कुल मरीज हुए 3433, सावधानी बरतें

गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में 14 नए कोरोना संक्रमित मिले। एक्टिव मरीज 50 वहीं जिले में कुल संक्रमित 3433 हैं। 3383 मरीज आइसोलेशन से डिस्चार्ज हुए हैं। गुरुवार को 23 मरीज डिस्चार्ज हुए। 50 संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना के कारण अबतक 04 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, जबकि छह संक्रमित मरीज को पूर्व में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। मरीजाें की संख्या में वृद्धि हो रही तो संक्रमित मरीज भी जल्दी से रिकवर हो रहे हैं। संक्रमण का दौर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन लोग मास्क पहनने से परहेज कर रहे हैं। प्रशासनिक कड़ाई भी शिथिल है। ऐसे में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है तब तक मास्क ही वैक्सीन है। रैपिड एंटीजन किट से 05, ट्रूनेट से 00 एवं आरटीपीसीआर से 09 लोग पॉजिटिव मिले। डॉ. श्यामसुंदर प्रसाद सिंह ने बताया कि काेराेना संक्रमण से बचाव का एकमात्र फिलहाल साधन मास्क है। घर से निकलते, भीड़-भाड़ स्थलों पर या लोगों के संपर्क के दौरान मास्क का अवश्य उपयेाग करें।

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