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सख्ती:कर देने वाले 206 लोगों ने लिया किसान योजना का लाभ, लौटाना होगा ‌~17 लाख

लखीसराय2 घंटे पहले
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  • 31 दिसंबर तक राशि जमा नहीं करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
  • जिले में करीब 20 हजार किसानों को मिली है राशि

छोटे किसानों की मदद के लिए चल रही किसान सम्मान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। छोटे किसानों के लिए चल रही केंद्र सरकार की इस योजना में घुसपैठ करके बड़े तथा संपन्न किसान भी सरकार से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। जिले में ऐसे 206 लाभुक किसानों की पहचान की गई है जो छोटे किसानों की हकमारी करके इस योजना की मलाई चाट रहे हैं। सरकार ने अब ऐसे चिह्नित बड़े तथा संपन्न किसानों से योजना की राशि वसूल करने का निर्णय लिया है। जिला कृषि पदाधिकारी भरत प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर चार महीने पर दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार देती है। इस योजना के तहत जिला में लगभग 20 हजार किसानों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने वालों किसानों के लिए कई शर्त भी है। इसमें वह खुद सरकारी सेवा में नहीं हो तथा आयकर दाता भी नहीं हो। राशि वसूली के लिए जिन 206 किसानों को चिह्नित किया गया है वे सभी आयकर दाता हैं। चिह्नित किसानों में कई बड़े किसान, व्यापारी और पंचायत के प्रतिनिधि के रिश्तेदार भी शामिल हैं। इसमें ऊंचे राजनीतिक रसूख वाले लोग भी शामिल हैं। सूची में जिले के अलावा शहर के भी कई लोगों के नाम शामिल हैं। इन चिह्नित किसानों का नाम भी अब आगे के लाभ की सूची से हटा दी गई है।

चिह्नित किसानों से रुपये वापस लेने की कार्रवाई शुरू की गई है। किसानों की सूची कृषि समन्वयकों को उपलब्ध कराई गई है तथा उनसे सरकारी राशि सीधे सरकार के खाते में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। 31 दिसंबर तक रुपये वापस नहीं करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भरत प्रसाद सिंह,डीएओ, लखीसराय।

छह किस्तों में सीधे खाते में भेजी गई योजना की राशि
किसान सम्मान निधि योजना के तहत चिह्नित 206 किसानों ने गलत तरीके से 17 लाख 32 हजार रुपये का लाभ सरकार से हासिल किया है। कई किसानों के 2 हजार रुपये का एक किश्त,तो कुछ ने 6 किस्तों की राशि 12 हजार रुपये तक का भुगतान लिया हुआ है। अपनी पहचान छुपाकर योजना का लाभ लेने वाले सबसे अधिक सूर्यगढ़ा प्रखंड में 54 किसान हैं। इसी तरह बड़हिया में 42,चानन प्रखंड में मात्र 08, लखीसराय में 28, हलसी में 39,पिपरिया में 18 एवं रामगढ़ चौक प्रखंड में 17 लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ लिया है।

आधार नंबर से खुला छोटे किसानों की हकमारी का राज

छोटे किसानों की हकमारी करने का यह राज आधार कार्ड नंबर से खुल पाया है। बताया गया किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन के साथ अपना बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड का नंबर भी देना होता है। बताया गया कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न यही आधार कार्ड का नंबर इन संपन्न किसानों के चेहरों को उजागर करने में सरकार के लिए बड़ा हथियार साबित हुआ। जानकारी दी गई केंद्र सरकार ने सभी लाभुक किसानों के आधार नंबर को आयकर दाताओं की सूची से मिलान किया गया। इसी जांच में जिला के 206 संपन्न किसानों की पहचान हुई है। ज्ञात हो कि आयकर फरने के लिए अब आधार को लिंक करना आवश्यक है। बिना आधार लिंक किए टैक्स नहीं भरा जा सकता।

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