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मौसम:न्यूनतम तापमान 5 डिग्री, शीतलहर से बढ़ी मुश्किलें

लखीसराय5 घंटे पहले
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धूंध के साथ कोहरा एवं शीतलहर का कहर जिले में रविवार को भी जारी रहा। करीब 15 दिनों से ठंड व शीतलहर को प्रकोप जिले भर में छाया है। रविवार को दोपहर बाद धूप निकली तो लोगों को राहत मिली लेकिन शाम होते ही पुन: शीतलहर चलने लगी। शनिवार की तरह ही रविवार को भी न्यूनतम तापमान 05 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान में 02 डिग्री की बढ़त रही। शनिवार को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था तो रविवार को 19 डिग्री सेल्सियस रहा। लगातार जारी ठंड के कारण पूरी तरह जनजीवन अस्त व्यवस्त हो गई है। ठंड ने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी है। रविवार को ठंड के कारण आद्रर्ता 65 प्रतिशत एवं दोपहर तक दृश्यटता मात्र 10 मीटर रहा। 06 किमी की रफ्तार से सर्द हवा चलती रही।

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