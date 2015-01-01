पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना:जिले में मिले 6 नए कोरोना मरीज, 40 एक्टिव केस

लखीसराय2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • जिले में कुल संक्रमितों की संख्या हुए 3620

गुरूवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट में 06 नए कोरोना संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। लखीसराय जिले से विभिन्न क्षेत्रों में जांच के बाद 06 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 40 हो गई है। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 3620 है। जिसमें 3580 मरीज स्वस्थ होकर होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज हो गए हैं। गुरूवार को नौ मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। 40 संक्रमित होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। कोरोना के कारण अबतक 04 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है, जबकि छह संक्रमित मरीज को पूर्व में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। जांच की गति को बढ़ाने और गांव-गांव में जांच हाेने के कारण कोरोना के संक्रमित मरीजाें की संख्या में वृद्धि हो रही है, और संक्रमित मरीज भी जल्दी से रिकवर भी हो रहे हैं। संक्रमण का दौर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन लोग मास्क पहनने से परहेज कर रहे हैं। वहीं लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए इस दिशा में प्रशासनिक कड़ाई भी शुरू हो गई है। मास्क को लेकर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें