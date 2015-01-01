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लुट:व्यवसायी से छीने 70 हजार के जेवर व 20 हजार नगद

रामगढ़ चौक5 घंटे पहले
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  • तेतरहाट थाना क्षेत्र के शरमा महिसोना की घटना
  • पुलिस बोली-शिकायत मिली है, अनुसंधान हो रहा, जल्द कार्रवाई

तेतरहाट थाना क्षेत्र के लखीसराय-जमुई पथ पर शरमा महिसोना गांव के बीच मोटरसाइकिल सवार ने आभूषण व्यवसायी से 70 हजार का जेवर एवं 20 हजार नकद छीन लिया। जानकारी के अनुसार बुधवार की संध्या 6 बजे लखीसराय संसार पोखर वार्ड नंबर 20 निवासी श्रीनिवास कुमार अपने मोटरसाइकिल बीआर 53 ई5776 पैशन प्रो से तेतरहाट स्थित जय मां महारानी जेवर दुकान बंद कर घर लौट रहा था कि अचानक लखीसराय-जमुई पथ पर शरमा-महिसोना ग्राम के बीच पीछे से अज्ञात मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार होकर ओवरटेक कर जबरन मोटरसाइकिल को रुकवाया और बैग में रखा 70 हजार रुपये का आभूषण 20 हजार नगद छीन लिया। इस घटना के पीड़ित ने तेतरहाट थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत की। इस घटना के संबंध में तेतरहाट थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि अज्ञात लोगों के विरुद्ध छिनतई का मामला दर्ज कर ली गई है। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।

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