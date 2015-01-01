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जनता के पैसों की बर्बादी:पहले से बने 9 चलंत शौचालय बेकार, अब 35 बना रहे नया

लखीसरायएक घंटा पहले
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उपयाेग नहीं होने के चलते केआरके मैदान में पड़ा पूर्व का 10 सीटर चलंत शौचालय व टाउन हॉल के बाहर नया बनाया जा रहा चार सीटर शौचालय।
  • 52 लाख रुपए निर्माण पर खर्च, 40 लाख से पूर्व में बने चलंत शौचालय बदहाल
  • नगर परिषद का तर्क-स्वच्छ भारत मिशन के तहत बन रहे शौचालय तो वार्ड पार्षदों ने कहा-पूर्व से बने शौचालय का नहीं हो रहा इस्तेमाल, जनता के पैसों की हो रही बर्बादी

नगर परिषद में सुविधाओं के नाम पर पैसे की बर्बादी हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत नगर परिषद द्वारा पूर्व से ही 10 सीटर वाले चलंत शौचालय की खरीद की गई थी। जो अनुपयोगी साबित हो रहा है। इसके बाद चार सीटर के नए 35 चलंत शौचालय बनाए जा रहे हैं। टाउन हॉल के बाहर केआरके मैदान में महीनों से इसका निर्माण चल रहा है। दिल्ली की कंपनी एंकर को शौचालय निर्माण का काम दिया गया है। 20 का शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 15 का निर्माण कार्य जारी है। लॉकडाउन के पहले निर्माण शुरू किया गया था। कोराेना संक्रमण के दौरान कर्मियों के वापस चले जाने से निर्माण कार्य में विलंब हुआ है। नगर परिषद के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलंत बायो टॉयलेट का निर्माण कराया जा रहा है। स्लम एरिया एवं दूसरे की जमीन पर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों तक यह सुविधा पहंुचाई जाएगी। चलंत शौचालय की बात करें तो नगर परिषद के पास पहले से ही 9 की संख्या में 10 सीटर शौचालय उपलब्ध हैं। उपयोग नहीं होने से जहां तहां पड़े़ हैं। प्रत्येक चार सीटर चलंत बायोटॉयलेट के निर्माण पर करीब 1.50 से 1.60 लाख रुपये की लागत आ रही है। इस तरह 35 शौचालय के निर्माण पर 52 लाख रुपये से ज्यादा की राशि खर्च हो रहा है। चार सीटर इस शौचालय में दो पुरूष एवं दो महिलाओं के लिए बनाया गया है।

पूर्व में करीब 40 लाख रुपए खर्च
पूर्व से नौ 10 सीटर चलंत शौचालय हैं। प्रत्येक के निर्माण पर 4.50 लाख खर्च हुए। लोगों का सवाल है कि जब पूर्व के शौचालय की उपयोगिता नहीं है तो फिर 35 और चलंत शौचालय का औचित्य क्या है?

खास मौके पर होता शौचालय का उपयोग
किऊल में आरआरआई के दौरान रेलवे ने किराए पर लिया था। श्रावणी मेले या अन्य बड़े आयोजनों पर शौचालय का उपयोग होता है। शेष दिनांे में उपयोग नहीं होता। कई पुराने शौचालय पड़े-पड़े खराब हो रहे हैं।

सुविधाओं के नाम पर हो रही पैसे की बर्बादी

वार्ड पार्षदाे ने कहा चलंत शौचालय नागरिक सुविधाओं के नाम पर पैसे की बर्बादी है। नप के पास पहले से नौ उपलब्ध है तो 35 और बनवाने की जरूरत नहीं है। चलंत शौचालय के नाम पर राशि का दुरूपयोग हो रहा है।

बिहार सरकार के निर्देश पर बन रहे : सिटी मैनेजर
चलंत शौचालय बिहार सरकार के निर्देश पर बनवाए जा रहे। सरकार का मानना है कि कोई भी व्यक्ति शौच के लिए बाहर नहीं जाए। तंग बस्तियों में उपयोग होगा। शहर खुले में शौच से मुक्त होगा। चलंत शौचालय नप की आमदनी का जरिया भी है। लोगों के डिमांड पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
-वेद प्रकाश वर्णवाल, सिटी मैनेजर, नगर परिषद, लखीसराय

नप : खुले में शौच से मुक्ति के लिए बनाए जा रहे शौचालय
नगर परिषद का तर्क है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों तक शौचालय पहंुचाना है। शहर में कुछ स्लम एरिया चिह्नित हैं। इन जगहों पर शौचालय का निर्माण करना संभव नहीं है। स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को खुले में शौच से रोकने के उद्देश्य से चलंत शौचालय बनाया जा रहा है। इन शौचालयों को जगहों पर रखा जाएगा।

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