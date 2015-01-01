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दुर्घटना:कोलकाता से मुजफ्फरपुर जा रही कार ट्रक से टकराई, चालक के साथ पांच लोग जख्मी

बड़हियाएक घंटा पहले
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घटना स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त कार व अस्पताल में इलाज करा रहे कार सवार जख्मी।
  • बड़हिया थाना क्षेत्र के प्रतापपुर के समीप एनएच-80 पर हुई घटना

बड़हिया थाना अंतर्गत प्रतापपुर के समीप गुरुवार की अहले सुबह एनएच 80 पर खड़े ट्रक में एक कार ने जोड़दार टक्कर मार दी जिससे चालक सहित कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। घटना के बाद आस पास लोग एकत्रित हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से सभी कार सवार घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लखीसराय भेजा गया। जानकारी के अनुसार कोलकाता से मुजफ्फरपुर जा रही कार डब्लूबी 06एम 9950 ने प्रतापपुर गांव के पास एनएच 80 सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दिया जिसमे कार चालक सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की जानकारी बड़हिया थाना की पुलिस को दी। सूचना पर बड़हिया थाना की पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच कर ग्रामीणों के सहयोग से गंम्भीर रूप से घायलों को सदर अस्पताल लखीसराय भिजवाया। अनुमान लगाया जा रहा है कि कार चालक रात से ही कार चला रहा था और शायद सुबह में ढपकी आ जाने के कारण सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई। लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना में कार पर सवार मुज्जफरपुर जिला निवासी शिवजी महतो, वासुदेव साव, हरिचन्द्र महतो, राजेश कुमार, रामसागर महतो गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।

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