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कार्रवाई की तैयारी:डीलरों से कमीशन मांगने वाले एडीएसओ पर होगी कार्रवाई

लखीसरायएक घंटा पहले
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  • वीडियो में 20 रुपए प्रति क्विंटल मांग रहे कमीशन

पिपरिया प्रखंड के डीलरों के साथ बैठक कर प्रति क्विंटल 20 रुपए राशि तय करने का एडीएसओ का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। वीडियो वायरल मामले में सहायक आपूर्ति पदाधिकारी पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिली है।

इस मामले की जांच कराने के लिए जिलाधिकारी के स्तर से पदाधिकारियों की टीम गठित की जाएगी। मामले की जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच कमेटी का गठन जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।

विदित हो कि लखीसराय के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह पिपरिया प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलरों के साथ बैठक कर 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन देने का प्रस्ताव रखा था। एडीएसओ ने इसके लिए बकायदा डीलरों की बैठक बुलाकर एक व्यक्ति को राशि की वसूली करने जिम्मेवारी भी सौंप दी थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इसमें राशि की मांग कर रहे एडीएसओ अब भी कार्यरत है।

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