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सुविधा:सभी पेंशनधारियों को मिलेगा जीवन प्रमाण पत्र

लखीसराय4 घंटे पहले
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डाक कर्मी पेंशनधारियाें के घर पर जाकर जीवन प्रमाण पत्र बनाएंगे। सहायक डाक अधीक्षक उमाशंकर कुमार ने बताया कि बायोमैट्रिक सिस्टम से प्रमाण पत्र बनेगाा। संबंधित बैंक शाखाओं के पोर्टल पर पेंशनधरियों का जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए 70 रुपये का शुल्क जमा करना होगा।

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