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स्वास्थ्य:घर-घर जाकर टीएचआर वितरण कर रहीं आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका

लखीसरायएक घंटा पहले
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टीएचआर का वितरण करती सेविका सहायिका व अन्य।
  • विभागीय पदाधिकारी लगातार कर रहे हैं वितरण की मानिटिरिंग
  • मास्क, सैनिटाइजर का भी किया जा रहा इस्तेमाल

जिले में आईसीडीएस विभाग द्वारा टीएचआर का वितरण शुरू हो गया है। कोविड-19 के सुरक्षा के मद्देनजर घर-घर जाकर लाभार्थी के बीच टीएचआर का वितरण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका द्वारा घर-घर जाकर की जा रही है। इस कार्य में सहायिका भी मदद कर रहीं है। साथ ही विभाग के पदाधिकारी जैसे कि सीडीपीओ, एलएस, प्रखंड समन्वयक समेत अन्य पदाधिकारी भी लगातार क्षेत्र का दौर वितरण कार्य का जायजा ले रहें हैं और इस वितरण का सफल संचालन के लिए सेविका को आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। आईसीडीएस की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुमारी अनुपमा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू से मापकर लाभार्थी को राशन दिया जा रहा है। जिसमें गर्भवती व धातृ को 3 किलो चावल, 1 किलो 500 ग्राम दाल, अति कुपोषित को 4 किलो चावल, 2 किलो दाल, 500 ग्राम सोयाबीन एवं कुपोषित को 2 किलो 500 ग्राम चावल, 1किलो 250 ग्राम दाल व 300 ग्राम सोयाबीन दिया जा रहा है।
कोविड 19 गाइडलाइन के अनुसार हो रहा है टीएचआर का वितरण : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुमारी अनुपमा ने बताया सरकार के द्वारा जारी कोविड 19 गाइडलाइन का पालन करते हुए टीएचआर का वितरण हो रहा है। इस दौरान कोविड-19 से सुरक्षा के हर मानकों का ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए सेविका और सहायिका वितरण के दौरान मास्क, सैनिटाइजर समेत अन्य सुरक्षा कवच का अनिवार्य रूप से पालन कर रहीं हैं। साथ ही टीएचआर वितरण के दौरान ऑगनबाड़ी सेविका द्वारा शारीरिक दूरी का ख्याल भी रखा जा रहा है। ताकि किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा उत्पन्न नहीं हो।

कोविड-19 से बचाव के लिए भी कर रहीं जागरूक
टीएचआर वितरण के दौरान लाभार्थी को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए भी बचाव से संबंधित आवश्यक जानकारी देते हुए जागरूक किया जा रहा है। जिसके दौरान लाभार्थी को व्यक्तिगत साफ-सफाई का ख्याल रखने, नियमित रूप से मास्क का उपयोग करने, भीड़-भाड़ वाले जगहों से परहेज करने, घर से निकलने पर निश्चित रूप से मास्क पहनने आदि की जानकारी दी जा रही है। वहीं आम लोगोंे को बचाव की जानकारी दी जा रही है।

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