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परीक्षा:नौंवी की वार्षिक परीक्षा 26 फरवरी से होगी

लखीसराय6 घंटे पहले
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं वार्षिक की तिथि जारी की। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली 9.30 से 12.15 एवं दूसरी पाली 1.45 से 5 बजे तक होगी। पहले दिन दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों की इसके बाद 1 मार्च को सामान्य विज्ञान और अंग्रेजी, 2 मार्च को हिन्दी व मातृभाषा एवं संस्कृत की होगी।

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