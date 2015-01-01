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निरीक्षण:आयुष चिकित्सक मिले अनुपस्थित, दी हिदायत

पीरीबाजारएक घंटा पहले
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  • एपीएचसी घोसैठ का सीएस ने किया निरीक्षण

शनिवार को सिविल सर्जन आत्मानंद कुमार ने एपीएचसी घोसैठ का निरीक्षण किया। उन्होंने डॉक्टर, नर्स समेत अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी जांची। पदस्थापित आयुष चिकित्सक डॉक्टर नीता कुमारी अनुपस्थित मिलीं। सीएस ने कहा कि एपीएचसी कजरा को छोड़कर अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर अनुपस्थित मिले हैं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यहां प्रतिनियुक्त चिकित्सक ट्रेनिंग में हैं। जिले भर 25 चिकित्सक नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग में गए हैं। व्यवस्था दुरुस्त होगी। गुरुवार को दैनिक भास्कर में छपी खबर एपीएचसी घोसैठ बदहाल, नहीं आते चिकित्सक के बाद सिविल सर्जन के द्वारा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र घोसैठ का निरीक्षण कर व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा।

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