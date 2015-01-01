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मारपीट:शराब-सिगरेट पीने से मना करने पर पीटा

लखीसराय4 घंटे पहले
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काली पहाड़ी में घर के दरवाजे पर शराब एवं सिगरेट पीने से मना करने पर मोहल्लेवासियों ने घर में घुस कर मारपीट की। डोली कुमारी ने एफआईआर के लिए कवैया थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में कहा कि बुधवार की रात 8 बजे घर के दरबाजे पर मोहल्ले के कुछ शरारती तत्व शराब एवं सिगरेट का सेवन करते हैं।

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